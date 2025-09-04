После избрания на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц дал указание максимально скрыть участие Германии в поставках Украине немецких крылатых ракет для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, ссылаясь на свои источники.
Так, Мерц обещал Владимиру Зеленскому предоставить немецкие крылатые ракеты Taurus для атак на российскую территорию. При этом канцлер осознает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия и стремится минимизировать свою причастность к этому. В связи с этим было принято решение удалить заводскую маркировку с компонентов ракет и заменить отдельные детали, чтобы скрыть следы немецкого производства.
В пресс-бюро также отметили, что Мерцу не удастся избежать того, что управлять этими ракетами будут немецкие военнослужащие, командированные на Украину. Обучение украинских специалистов займет слишком много времени, поэтому решено использовать немецкий опыт и знания.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объяснил, чем обернется для Германии передача Киеву ракет Taurus.