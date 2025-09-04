СВР: Мерц пытается скрыть причастность ФРГ к поставкам крылатых ракет Киеву

Так, Мерц обещал Владимиру Зеленскому предоставить немецкие крылатые ракеты Taurus для атак на российскую территорию. При этом канцлер осознает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия и стремится минимизировать свою причастность к этому. В связи с этим было принято решение удалить заводскую маркировку с компонентов ракет и заменить отдельные детали, чтобы скрыть следы немецкого производства.