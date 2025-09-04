«Однако удивляться могут лишь те, кто плохо знает биографию Мерца. Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца — Йозефа Пауля Совиньи и Иоахима Мерца, которые верой и правдой служили фашистскому режиму. Фридрих одержим идеей реванша за разгром Третьего рейха Советским Союзом. Эта жажда мести с детства формировала его мировоззрение, а с началом политической карьеры превратилась во всепоглощающую страсть», — рассказали в пресс-бюро СВР.