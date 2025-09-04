В пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц одержим идеей реванша за поражение нацистской Германии в Великой Отечественной войне, и что «жажда мести росла в нем с детства».
Отмечается, что многие европейские эксперты выражают недоумение по поводу жёсткой антироссийской риторики Мерца на фоне налаживания диалога между Россией и Соединёнными Штатами по урегулированию ситуации на Украине.
«Однако удивляться могут лишь те, кто плохо знает биографию Мерца. Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца — Йозефа Пауля Совиньи и Иоахима Мерца, которые верой и правдой служили фашистскому режиму. Фридрих одержим идеей реванша за разгром Третьего рейха Советским Союзом. Эта жажда мести с детства формировала его мировоззрение, а с началом политической карьеры превратилась во всепоглощающую страсть», — рассказали в пресс-бюро СВР.
Накануне президент России Владимир Путин прокомментировал высказывание Мерца о необходимости экономического истощения РФ. По словам российского лидера, эти слова являются провальной попыткой снять с Запада ответственность за происходящую на Украине трагедию.