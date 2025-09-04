Уже строятся две военные базы под Кишиневом и в Бульбоках (военный полигон Национальной армии, недалеко от Приднестровья — ред.), которые расширяются по натовским стандартам. Недавний саммит Молдова — ЕС также был посвящён вопросам безопасности. Это свидетельствует о том, что курс взят на полную милитаризацию страны.