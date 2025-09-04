Экс-президент Молдавии предостерег правительство страны от милитаризации

КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. Молдавия реализует план милитаризации до 2030 года, предусматривающий закупку западного вооружения и строительство военных баз, что противоречит конституционному принципу нейтралитета, страна фактически готовится к втягиванию в военные конфликты, заявил РИА Новости экс-президент республики, лидер оппозиционной в стране Партии коммунистов Владимир Воронин.
Президент Румынии Никушор Дан ранее в интервью телеканалу Pro TV обвинил в планах милитаризации региона Россию: он утверждает, что если пророссийские силы победят на выборах, то это якобы может привести к размещению дополнительных российских войск в Приднестровье с «усилением давления на Украину».
«В 2024 году парламентское большинство партии “Действие и солидарность” приняло план милитаризации (Молдавии — ред.) до 2030 года. Это грубое нарушение 11 статьи конституции страны — о нейтралитете. Закон направлен на закупку западного вооружения и усиление армии. В бюджет заложено более миллиарда леев на эти цели. Страна фактически готовится к втягиванию в военные конфликты», — сказал Воронин.
Лидер молдавских коммунистов подчеркнул, что действующие власти одновременно развивают инфраструктуру НАТО в республике.
Уже строятся две военные базы под Кишиневом и в Бульбоках (военный полигон Национальной армии, недалеко от Приднестровья — ред.), которые расширяются по натовским стандартам. Недавний саммит Молдова — ЕС также был посвящён вопросам безопасности. Это свидетельствует о том, что курс взят на полную милитаризацию страны.
Экс-президент отметил, что эти шаги предпринимаются на фоне тяжёлой социально-экономической ситуации.
«На фоне коллапсирующей экономики и социального недовольства населения подобные решения выглядят не просто неразумными, а опасными и вредными. Милитаризация при одновременном обострении внутренних проблем — это классический рецепт дестабилизации», — сказал Воронин.
В конституции Молдавии закреплён статус нейтрального государства, однако власти республики в последние годы усилили взаимодействие с ЕС и НАТО в оборонной сфере.
В Кишиневе правящая партия «Действие и солидарность», негласным лидером которой является президент страны Майя Санду, выступает за увеличение военных расходов. По данным Всемирного банка, доля таких расходов в республике в ВВП выросла с 0,39% в 2022 году до 0,55% в 2023-м. Правительство намерено довести этот показатель до 1% к 2030 году.
Молдавский политолог, член Ассоциации православных экспертов Молдавии и руководитель экспертного клуба «Молдавский вектор» Владимир Букарский сказал РИА Новости, что Брюссель навязывает Кишинёву отказ от нейтралитета и втягивание в конфликт с РФ ради евроинтеграционных лозунгов, как ранее пытался сделать с Грузией. В Тбилиси неоднократно заявляли, что именно Запад давил на республику с целью открытия второго фронта против России.