Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в реконструкции. Это десятки инженеров, проектировщиков, технологов и рабочих. Вы все внесли свой вклад в красоту Самары и ее будущее. Спасибо за поддержку и неусыпный контроль архитектору Дмитрию Моргуну, который много лет назад создал первоначальный проект фонтана. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что с задачей справились. В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше», — сказал Иван Носков.