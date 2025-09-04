Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»

Во время торжественного запуска фонтан заработал в полную мощность — 285 кВт. Благодаря системе насосов последнего поколения он может перекачивать порядка одой тысячи кубометров воды в час, что почти на 400 кубометров больше, чем до модернизации.
Для запуска фонтана было подготовлено масштабное светомузыкальное представление в сопровождении программы, разработанной под руководством члена Союза композиторов России, заслуженного артиста Самарской области Павла Плаксина. В основу легли мелодии военных лет — «Смуглянка», «Катюша», «Синий платочек», «Песенка фронтовых корреспондентов» и легендарная песня «День Победы».
«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в реконструкции. Это десятки инженеров, проектировщиков, технологов и рабочих. Вы все внесли свой вклад в красоту Самары и ее будущее. Спасибо за поддержку и неусыпный контроль архитектору Дмитрию Моргуну, который много лет назад создал первоначальный проект фонтана. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что с задачей справились. В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше», — сказал Иван Носков.
Всего в масштабной реконструкции было задействовано более 80 специалистов. Они скорректировали форму фонтана, сделали новую щитовую для запитывания всего комплекса, оснастили объект подсветкой, музыкальным оборудованием, системой видеонаблюдения. Внутри чаш под разными углами установлены порядка 200 форсунок, чтобы в «танце» струй их высота варьировалась от 5 до 30 метров.
«Если раньше напор воды и высота струй регулировались вручную, то сейчас это происходит автоматически, с возможностью удаленного управления. Композиция фонтана в целом стала не только более функциональной, но и куда более интересной. Струйный комплекс смотрится гораздо эффектнее, а новое решение для пешеходной зоны позволило сделать фонтан более доступным и зрелищным для жителей и гостей Самары», — отметил Дмитрий Моргун.
Смысловым центром фонтана остается композиция из звезд — при изначальном строительстве они были изготовлены на заводе им. Масленникова, а во время реконструкции очищены и приведены в порядок. Борта отделаны полированным гранитом, верхние грани парапетов — бучардированным гранитом с рельефной текстурой, что предотвращает скольжение. Дно одной из чаш украшает орнамент Георгиевской ленты — мозаичное панно восстановили смальтой. Общая площадь фонтана осталась неизменной — 40×40 метров.
«В целом фонтан получился очень технологичным и сложным в плане инженерных решений. Это расширяет возможности для создания разнообразных водных картин и режиссуры светодинамического представления. В дальнейшем можно обновлять и музыкальное оформление, добавляя другие композиции», — рассказал проектировщик и режиссер светомузыкальной программы Алексей Романов.
Важно, что с историей фонтана и этапами его реконструкции все желающие могут ознакомиться на информационных стендах, установленных на площади Героев 21 Армии. Фонтан будет работать ежедневно с 09:00 до 22:00.