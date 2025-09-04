В Самарской области появился Экспертный совет при губернаторе

В соответствии с указом членами совета назначены 45 персон, в их числе — гендиректор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев, председатель правления городской общественной организации «Исследовательская группа “Свободное мнение” Елена Баева, региональный директор дополнительного офиса “Самарский” ПАО “Промсвязьбанк” Виталий Белоцкий, директор Самарского хореографического училища Вероника Блюдина, ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев и другие известные лица города.