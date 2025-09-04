Ричмонд
Захарова ответила на вбросы о смерти Трампа цитатой из «Покровских ворот»

Официальный представитель МИД РФ заявила, что Трамп высказывает ранее запрещенные в США мысли.

Источник: Аргументы и факты

У президента США Дональда Трампа большое количество недоброжелателей из-за того, что он высказывает ранее запрещенные в стране мысли. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вбросы о смерти американского лидера.

«Не знаю, кто за этим стоит, но это все, как говорится в нашем одном из любимых фильмов, мелко», — сказала дипломат, использовав цитату из фильма «Покровские ворота».

Захарова считает, что недовольство некоторых связано не только с позицией Дональда Трампа по Украине. По ее словам, есть «масса других» вопросов, включая действия главы Белого дома против чудовищной авантюры с третьим полом в американских паспортах. Захарова добавила, что Трамп делает все, чтобы вернуть в американское общество базовые принципы — уважение и истинную свободу слова.

Ранее Трамп в соцсетях отреагировал на слухи о своей смерти.

