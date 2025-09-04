Захарова считает, что недовольство некоторых связано не только с позицией Дональда Трампа по Украине. По ее словам, есть «масса других» вопросов, включая действия главы Белого дома против чудовищной авантюры с третьим полом в американских паспортах. Захарова добавила, что Трамп делает все, чтобы вернуть в американское общество базовые принципы — уважение и истинную свободу слова.