Путин обнял кадета после его слов о военной форме

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками курсантов во Владивостоке похвалил и обнял одного из кадетов за его слова о военной форме.
В ходе беседы российский лидер поинтересовался у одного из кадетов, что ему больше всего нравится и приносит удовлетворение. Молодой человек заявил, что наибольшее удовольствие ему приносит ношение формы.
«Что тебе представляет наибольшее удовольствие, удовлетворение?» — спросил глава государства.
«Форма. Форма — это наша гордость», — ответил ему кадет.
«Молодец. Хорошо!» — похвалил молодого человека российский лидер, после чего обнял его.
Ранее Владимир Путин поддержал идею создание корпуса для девочек в Кемеровском президентском кадетском училище. Глава государства отметил, что такой опыт у страны есть, и он очень хорошо себя оправдал.