Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин обнял кадета после его слов о военной форме

Путин во время встретился с участниками курсантов во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками курсантов во Владивостоке похвалил и обнял одного из кадетов за его слова о военной форме.

В ходе беседы российский лидер поинтересовался у одного из кадетов, что ему больше всего нравится и приносит удовлетворение. Молодой человек заявил, что наибольшее удовольствие ему приносит ношение формы.

«Что тебе представляет наибольшее удовольствие, удовлетворение?» — спросил глава государства.

«Форма. Форма — это наша гордость», — ответил ему кадет.

«Молодец. Хорошо!» — похвалил молодого человека российский лидер, после чего обнял его.

Ранее Владимир Путин поддержал идею создание корпуса для девочек в Кемеровском президентском кадетском училище. Глава государства отметил, что такой опыт у страны есть, и он очень хорошо себя оправдал.