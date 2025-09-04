Захарова назвала главную цель возвращения Трампа в Белый дом

Дипломат считает, что бывший президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира «ни за что». Ему выдали награду лишь за то, чтобы «не свалился в пике какого-нибудь мирового конфликта». По ее словам, предшественник Трампа ничего не понимал в мировых делах и мог «вляпаться во что-нибудь», поэтому приняли решение задобрить его премией.