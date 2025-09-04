Захарова назвала главную цель возвращения Трампа в Белый дом

Дональд Трамп вновь стал американским лидером, чтобы спасти Америку. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Дипломат считает, что бывший президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира «ни за что». Ему выдали награду лишь за то, чтобы «не свалился в пике какого-нибудь мирового конфликта». По ее словам, предшественник Трампа ничего не понимал в мировых делах и мог «вляпаться во что-нибудь», поэтому приняли решение задобрить его премией.
«И здесь мы видим политика, который пришел спасать Америку. Это его основная задача», — сказала Захарова о Трампе.
Напомним, Захарова заявила, что Трамп осознает катастрофическую роль США на Украине. Дипломат отметила желание американского лидера принимать участие в урегулировании конфликта на Украине.