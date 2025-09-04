Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусов осенью ждут длинные выходные. Когда именно?

Осенью у белорусов будут большие выходные. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на сообщение пресс-службы Минтруда.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Так, три дня подряд выходных будут в ноябре. В этом месяце ожидается День Октябрьской революции, который проходит 7 ноября.

Это пятница, которая будет являться нерабочим днем. Следом идут выходные — суббота, 8 ноября, и воскресенье, 9 ноября.