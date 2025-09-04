Белорусов осенью ждут длинные выходные. Когда именно?

Так, три дня подряд выходных будут в ноябре. В этом месяце ожидается День Октябрьской революции, который проходит 7 ноября.
Это пятница, которая будет являться нерабочим днем. Следом идут выходные — суббота, 8 ноября, и воскресенье, 9 ноября.
Осенью у белорусов будут большие выходные. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на сообщение пресс-службы Минтруда.
