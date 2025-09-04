Цены на АЗС оценил министр энергетики

Последний отчёт Росстата показывает, что за последнюю неделю (с 26 августа по 1 сентября) бензин подорожал на 0,3%, дизельное топливо — на 0,07%, при этом дефляция в стране составила 0,08%. Эти данные свидетельствуют о высоком давлении на топливный рынок и вызывают опасения относительно дальнейших шагов властей по урегулированию ситуации.