Цены на АЗС оценил министр энергетики

«Принятые нами меры позволяют надеяться, что цель будет выполнена», — сказал он журналистам на полях Восточного экономического форума.
Однако текущая статистика Росстата вызывает беспокойство: с начала 2025 года по 1 сентября стоимость топлива на заправках поднялась на 6,7%, что значительно превышает годовой уровень инфляции (4,1%). Рост цен на топливо длится уже шестой месяц подряд, опережая среднестатистический рост цен в экономике.
Последний отчёт Росстата показывает, что за последнюю неделю (с 26 августа по 1 сентября) бензин подорожал на 0,3%, дизельное топливо — на 0,07%, при этом дефляция в стране составила 0,08%. Эти данные свидетельствуют о высоком давлении на топливный рынок и вызывают опасения относительно дальнейших шагов властей по урегулированию ситуации.