Здоровая осень: Денис Паслер призвал прививаться от гриппа

Надёжная защита.
Во все больницы и поликлиники Среднего Урала завезли вакцину против гриппа — в общей сложности 685 тысяч доз. В распоряжении медиков имеются вакцины для детей и взрослых — «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Это вакцины отечественного производства, которые прошли контроль в государственных лабораториях Росздравнадзора и положительно зарекомендовали себя.
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер призвал население активно включиться в прививочную кампанию. Это забота о своём здоровье и безопасности окружающих, подчеркнул глава региона.
«В период сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом важно не забывать о самой надёжной мере профилактики — вакцинации. А в начале учебного года, когда не только школьники, но и студенты, и детсадовцы приступили к занятиям, вакцинация должна быть коллективной», — отметил Денис Паслер.
К слову, дети, подростки и студенты могут привиться против гриппа бесплатно. Это право есть также у беременных женщин (во 2−3 триместрах), пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, а также у некоторых профессиональных групп: медицинских работников и педагогов, сотрудников коммунальных предприятий, торговли, транспорта и социальной сферы.
Детские медучреждения с первых дней активно подключились к вакцинации: на сегодняшний день привиты уже более 30 тысяч несовершеннолетних свердловчан. А с 1 сентября в крупных школах региона начали работать собственные прививочные кабинеты. Сохраняется практика по централизованной отправке детей на вакцинацию в близлежащие медучреждения.
Лучшее время — сейчас.
По предварительным прогнозам, в этом сезоне ожидается активность таких штаммов гриппа, как H3N2, грипп B и H1N1, известный как «свиной». Все эти разновидности вируса уже знакомы медикам и входят в состав вакцин текущего года. Лучший момент, чтобы защитить себя и своих близких с помощью прививки, — сейчас, пока уровень заболеваемости минимальный.
В настоящее время заболеваемость ОРВИ по Свердловской области находится на достаточно низком уровне: за минувшую неделю было зарегистрировано чуть более 15 тысяч обращений к врачу с проявлениями простудных заболеваний. Это не превышает средний многолетний уровень, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость заметно ниже. В целом прошлый эпидемиологический сезон в нашем регионе был довольно непростым: прививочная кампания осенью шла более низкими темпами, чем требовалось для достижения устойчивого коллективного иммунитета (к ноябрю были привиты чуть более 50% свердловчан, а нужно было 65%). Уровень заболеваемости рос с каждой неделей, чуть более половины случаев приходилось на детей.
Особой подготовки к вакцинации не требуется, главное — быть здоровым на момент обращения, а если недавно переболели простудой, то выждать две недели, прежде чем прививаться. Противопоказаний тоже немного, среди них — возраст младше шести месяцев, аллергия на компоненты вакцины, обострение хронических заболеваний. Однако пациентам с хроническими заболеваниями вне острой стадии (включая ВИЧ, болезни сердца, лёгких, почек, сахарный диабет) вакцинация необходима, поскольку она защитит от осложнений гриппа, риск которых выше у лиц со сниженным иммунитетом. Записать себя или ребёнка на вакцинацию можно через регистратуру выбранной медицинской организации или на портале «Госуслуги». Также можно посетить прививочный кабинет в порядке живой очереди.
В предыдущие годы во многих торговых центрах уральской столицы работали выездные пункты бесплатной вакцинации против гриппа. Обратиться в них мог любой желающий старше 18 лет с паспортом и полисом ОМС. Для работающих в пятидневку горожан было удобно, что пункты принимали по субботам. Такая практика, вероятно, возобновится и в нынешнем сезоне.