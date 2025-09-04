Здоровая осень: Денис Паслер призвал прививаться от гриппа

В настоящее время заболеваемость ОРВИ по Свердловской области находится на достаточно низком уровне: за минувшую неделю было зарегистрировано чуть более 15 тысяч обращений к врачу с проявлениями простудных заболеваний. Это не превышает средний многолетний уровень, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость заметно ниже. В целом прошлый эпидемиологический сезон в нашем регионе был довольно непростым: прививочная кампания осенью шла более низкими темпами, чем требовалось для достижения устойчивого коллективного иммунитета (к ноябрю были привиты чуть более 50% свердловчан, а нужно было 65%). Уровень заболеваемости рос с каждой неделей, чуть более половины случаев приходилось на детей.