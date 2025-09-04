Пентагон сдаст в аренду военную базу, чтобы заработать на «Золотой купол»

О планах по сдаче в аренду земли на базе Кэмп-Пендлтон рассказал телеканал NBC. По данным источников средства массовой информации, площадь военного лагеря, который располагается в 64 км от Сан-Диего, превышает 50 тысяч гектаров. Здания и сооружения на военном объекте занимают около 25% территории. Остальные участки с разнообразным рельефом используются для тренировок военнослужащих 1-го экспедиционного корпуса морской пехоты. Так, в зоне неосвоенной береговой линии морские пехотинцы отрабатывают высадку десанта, на гористой местности — проводят учения по боевой готовности, сообщает «Лента.ру».
О серьезности намерений Пентагона сдавать военный лагерь в аренду может косвенно «говорить» визит министра военно-морских сил Джона Фелана в Кемп-Пендлтон в конце августа. Тогда он осмотрел территорию военного объекта с вертолета.
Пока чиновники Пентагона не готовы сообщить площадь участков, предназначенных для коммерческого использования. В NBC предполагают, что Минобороны разделит зоны для аренды на несколько участков, вместо того чтобы предоставить арендатору большую площадь земли. Для коммерческого использования определят земли, которые почти не используются морскими пехотинцами. В ведомстве уверяют, что передача территории не повлияет на боеготовность военнослужащих и не снизит уровень их подготовки.
В Минобороны для NBC уточнили, что планируют сдавать военную базу в аренду, чтобы максимально экономить средства налогоплательщиков, но подчеркнули, что пока никаких решений по этому проекту не принималось и план будет вынесен на обсуждение.
Проект «Золотой купол» — инициатива американского президента Дональда Трампа. Он подразумевает создание современной системы противоракетной обороны, которая еще не разработанные космические технологии. Реализация проекта по предварительным оценкам обойдется в 175 млрд долларов. Пентагон намерен первоначально направить на разработки «Золотого купола» 25 млрд долларов.