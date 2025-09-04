Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани началось формирование общественного совета города

С 30 августа в столице Татарстана началось формирование первого состава общественного совета города Казани. Соответствующее сообщение исполкома опубликовано на сайте мэрии.

Источник: ИА Татар-информ

Заявления и документы в бумажном виде от желающих стать членами совета принимает отделом по работе с обращениями граждан и организаций исполкома города (Казань, ул. Кремлевская, д. 3).

В электронном виде заявление и документы можно подать через официальный портал органов местного самоуправления столицы РТ по адресу.

Заявления и документы принимаются до 30 сентября текущего года включительно, уточняется в сообщении.

Положение о порядке формирования общественного совета столицы Татарстана Казгордума утвердила своим решением 26 марта. Состоять этот орган будет из 15 человек.

Треть совета будет представлять казанские подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений, треть — казанские некоммерческие организации и региональные общественные объединения, а треть — местные общественные объединения. Первую треть утвердит Казгордума, вторую — исполком, а третью определят те общественники, которые войдут в первые две.