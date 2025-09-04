В Казани началось формирование общественного совета города

Треть совета будет представлять казанские подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений, треть — казанские некоммерческие организации и региональные общественные объединения, а треть — местные общественные объединения. Первую треть утвердит Казгордума, вторую — исполком, а третью определят те общественники, которые войдут в первые две.