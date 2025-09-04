В омском Минприроды назначили ответственного за воздух замминистра

В четверг, 4 сентября 2025 года, опубликовано распоряжение губернатора Виталия Хоценко о назначении заместителя министра природных ресурсов и экологии Омской области. Этот пост заняла Ольга Иванова.
«Назначить Иванову Ольгу Анатольевну заместителем министра природных ресурсов и экологии Омской области 4 сентября 2025 года сроком на один год, установив испытание на срок три месяца», — говорится в тексте распоряжения за подписью Виталия Хоценко.
Отметим, что ранее в омском Минприроды Иванова возглавляла отдел охраны атмосферного воздуха, таким образом, можно предположить, что в статусе замминистра продолжит эту работу.
Добавим, что громкое назначение совпало с продолжительным периодом выбросов в Омске. На фоне неблагоприятных метеоусловий превышение предельно допустимых концентраций различных веществ фиксируется с 1 сентября 2025 года.