В омском Минприроды назначили ответственного за воздух замминистра

Также новому заместителю главы Минприроды установили испытательный срок.

В четверг, 4 сентября 2025 года, опубликовано распоряжение губернатора Виталия Хоценко о назначении заместителя министра природных ресурсов и экологии Омской области. Этот пост заняла Ольга Иванова.

«Назначить Иванову Ольгу Анатольевну заместителем министра природных ресурсов и экологии Омской области 4 сентября 2025 года сроком на один год, установив испытание на срок три месяца», — говорится в тексте распоряжения за подписью Виталия Хоценко.

Отметим, что ранее в омском Минприроды Иванова возглавляла отдел охраны атмосферного воздуха, таким образом, можно предположить, что в статусе замминистра продолжит эту работу.

Добавим, что громкое назначение совпало с продолжительным периодом выбросов в Омске. На фоне неблагоприятных метеоусловий превышение предельно допустимых концентраций различных веществ фиксируется с 1 сентября 2025 года.