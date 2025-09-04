Курсант центра «Воин» поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Центр «Воин» создан по поручению президента России Владимира Путина 1 декабря 2022 года. Филиалы центра работают в 21 регионе, в них — около 400 инструкторов, многие из которых являются участниками СВО, занимаются военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи. Со дня создания в центре прошли подготовку более 100 тысяч курсантов от 14 до 35 лет и более 400 инструкторов, программу повышения квалификации освоили более 8 тысяч педагогов.