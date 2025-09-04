Ричмонд
Курсант центра «Воин» поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Курсант Герасимов рассказал, что встреча с Путиным запомнится надолго.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Встреча с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке важна для курсантов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» и запомнится надолго, поделился с РИА Новости впечатлениями от общения с главой государства один из участников.

«Мы едем с национального парка “Россия”. Только что прошла встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Все очень классно! Нам очень все понравилось. Этот день мы запомним надолго. Он очень важен для нас!» — прокомментировал РИА Новости общение с Путиным курсант центра «Воин» из Камчатского края Роман Герасимов.

Роман отметил, что после встречи, на которой он порадовал президента ответом про то, что форма суворовского училища для него настоящая гордость, с лица юноши не сходит улыбка.

Встреча курсантов с президентом состоялась на открытии национального парка «Россия» во Владивостоке. Во ней приняли участие командир центра «Воин», Герой России и участник президентской программы «Время героев» Андраник Гаспарян, курсанты центра «Воин» в ДНР, Бурятии и Чечне, Камчатском и Хабаровском краях, Запорожской и Тюменской областях.

Центр «Воин» создан по поручению президента России Владимира Путина 1 декабря 2022 года. Филиалы центра работают в 21 регионе, в них — около 400 инструкторов, многие из которых являются участниками СВО, занимаются военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи. Со дня создания в центре прошли подготовку более 100 тысяч курсантов от 14 до 35 лет и более 400 инструкторов, программу повышения квалификации освоили более 8 тысяч педагогов.

