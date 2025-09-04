Сенат одобрил новый закон: за прочтение книг заключённым будут сокращать сроки

Сегодня на пленарном заседании сенаторы одобрили закон, который вносит изменения в Уголовный кодекс, дополняя его статьёй 74−1. Теперь осуждённые смогут сокращать себе срок отбывания наказания просто читая книг.
Как это будет работать?
Формула проста: за каждую прочитанную книгу — минус три дня срока, но не более тридцати дней в год. Однако не любая книга позволит выйти на свободу раньше — чтение должно быть из утверждённого списка, который формирует и утверждает Республиканский центр духовности и просветительства. Только эта литература, по мнению чиновников, будет способствовать формированию у осуждённых «правильных духовно-нравственных ценностей».
Факт прочтения книги должен быть подтверждён специальной Комиссией, которая и принимает решение о сокращении срока.
Норма распространяется только на тех, кто может быть освобождён условно-досрочно. То есть теоретически, большинство заключённых теперь получат возможность провести за решёткой меньше времени — если проявят любовь к чтению.
Закон вызывает и ряд вопросов: можно ли увидеть полный список утверждённых книг? Как будет подтверждаться факт прочтения — тестом, изложением или собеседованием с Комиссией? По каким критериям будут отбирать литературу для «перевоспитания»?