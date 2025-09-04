Сенат одобрил новый закон: за прочтение книг заключённым будут сокращать сроки

Формула проста: за каждую прочитанную книгу — минус три дня срока, но не более тридцати дней в год. Однако не любая книга позволит выйти на свободу раньше — чтение должно быть из утверждённого списка, который формирует и утверждает Республиканский центр духовности и просветительства. Только эта литература, по мнению чиновников, будет способствовать формированию у осуждённых «правильных духовно-нравственных ценностей».