МИД России высылает эстонского дипломата в качестве ответной меры

«Исходя из принципа взаимности российской стороной было заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве. До эстонской стороны также было доведено, что любые враждебные действия Таллина не останутся без ответа», — cообщил российский МИД.