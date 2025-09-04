Губернатор Игорь Кобзев посетил открытие Центра активного долголетия «Импульс» в Иркутске

На бульваре Рябикова в Иркутске 4 сентября начал работу первый в системе соцзащиты региона Центр активного долголетия. Учреждение, организованное на базе регионального ресурсного многопрофильного центра РОСТ, получило название «Импульс». Участниками открытия Центра стали губернатор Приангарья Игорь Кобзев, заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова и министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
Центр активного долголетия создан по поручению Игоря Кобзева для граждан старшего поколения в целях в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» и региональной программы Иркутской области «Активное долголетие» на 2025−2030 годы.
В декабре прошлого года в области утверждена региональная программа «Активное долголетие» на 2025−2030 годы. В реализации программы принимают участие министерства социального развития, опеки и попечительства, спорта, культуры, здравоохранения, образования, органы местного самоуправления, вузы и общественные организации. Сегодня в мероприятиях активного долголетия участвуют 122,2 тысячи граждан пожилого возраста.
«В Иркутской области проживают около 500 тысяч граждан старше трудоспособного возраста. Это наше достояние: они строили и развивали родной край, трудились на благо Родины, вкладывали силы и душу в воспитание детей, а сейчас помогают растить внуков и правнуков. Наш долг создать им достойные условия для жизни. Открытие новой площадки для людей старшего возраста — это результат нашего стремления сделать жизнь пенсионеров максимально комфортной и счастливой. Я благодарю всех, кто принимал участие в создании учреждения, чьи идеи и предложения помогли нам воплотить этот проект в жизнь», — отметил Игорь Кобзев.
Задача Центра активного долголетия — создание условий для проведения активного, интересного и полезного досуга для граждан пожилого возраста, а также их родных, реализации творческих талантов, занятий по душе и для позитивного общения.
В Центре созданы семейные мастерские: изостудия, РЕТРО-студия (различные виды рукоделия), СМАРТ-студия. Всего планируется работе более 15 социально значимых активностей и клубов. Оборудован кабинет психологической поддержки пожилых. Для коррекции возрастных когнитивных изменений будет работать Школа памяти.
«Для осуществления методического и практического сопровождения региональной программы, сбора статистических данных, обучения специалистов на базе центра РОСТ создан региональный ресурсно-методический центр по вопросам активного долголетия. Разработан информационный ресурс “Активное долголетие Приангарья”, на котором собрана информация о мероприятиях для граждан пожилого возраста в разрезе муниципальных образований. Успешные практики активного долголетия, апробированные в Центре, будут тиражироваться на всей территории Иркутской области», — уточнил Владимир Родионов.