Митрополит Владимир призвал молдавское духовенство воздержаться от политической пропаганды

В ЦИК также отметили, что участие духовенства или использование культовых сооружений в политических целях «может подорвать доверие общества к демократическим институтам и противоречит как духу закона, так и моральным принципам». Комиссия напомнила, что, согласно молдавскому законодательству, церковь отделена от государства, и государство не вмешивается в религиозную деятельность религиозных общин, а их составные части воздерживаются от выражения или публичного проявления своих политических предпочтений или поддержки какого-либо политического вопроса.