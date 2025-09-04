Митрополит Владимир призвал молдавское духовенство воздержаться от политической пропаганды

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир призвал духовенство не позволять собой манипулировать и не вовлекаться в политические игры, обращение опубликовано на официальном сайте Митрополии Молдовы.
Обращение последовало в контексте предстоящих 28 сентября в стране очередных парламентских выборов.
«В силу социальной концепции Православной Церкви, мы обращаемся к духовенству Кишиневской и всея Молдовы митрополии с призывом не позволять манипулировать собой и вовлекать в политические игры, воздержаться от политической пропаганды и призываем прихожан свободно и осознанно реализовывать свое право голоса, понимая, что они участвуют в формировании будущего нашей страны», — говорится в обращении.
Митрополит также призвал «всех — и священнослужителей, и мирян — не соблазняться лживыми обещаниями и подарками, а следовать голосу совести и веры не только в день выборов, но и в каждый момент жизни».
Предстоящие выборы Владимир назвал днем важного демократического события, подчеркнув важность того, чтобы каждый житель страны «мог свободно выразить свою гражданскую волю, руководствуясь только своими убеждениями и тем, каким мы хотим видеть будущее Республики Молдова».
Ранее Центризбирком Молдовы выпустил обращение к религиозным организациям страны, в котором напомнил о положениях избирательного законодательства, запрещающего проведение предвыборной агитации церковными деятелями.
В ЦИК также отметили, что участие духовенства или использование культовых сооружений в политических целях «может подорвать доверие общества к демократическим институтам и противоречит как духу закона, так и моральным принципам». Комиссия напомнила, что, согласно молдавскому законодательству, церковь отделена от государства, и государство не вмешивается в религиозную деятельность религиозных общин, а их составные части воздерживаются от выражения или публичного проявления своих политических предпочтений или поддержки какого-либо политического вопроса.