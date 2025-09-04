Путин назвал развитие Дальнего Востока результатом командной работы

«Мы видим, что Дальний Восток, благодаря, кстати говоря, нашим общим усилиям, за что хочу вас всех поблагодарить, это действительно результат нашей совместной командной работы. Само по себе бы это развитие такими темпами, как оно сейчас наблюдается, безусловно бы не шло», — сказал Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока в рамках ВЭФ.