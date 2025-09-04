МИД официально опроверг информацию о задержании Нуртлеу

Согласно распространенной ранее информации, комитетом национальной безопасности (КНБ) якобы были задержаны не только Нуртлеу, но и бизнесмен Гаджи Гаджиев — информированный источник КазТАГ полностью опроверг указанную информацию. Чуть позже на фоне распространенной информации министр культуры и информации Аида Балаева обратилась к СМИ. Позднее центр по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций (СЦК) при президенте Казахстана официально опровергла информацию о задержании Нуртлеу и Гаджиева.