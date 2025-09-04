Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД официально опроверг информацию о задержании Нуртлеу

Астана. 4 сентября. КазТАГ — Министерство иностранных дел Казахстана официально опровергло информацию о задержании вице-премьера — главы МИД Мурата Нуртлеу, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«Новость о задержании министра иностранных дел РК не соответствует действительности. Расцениваем это как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны», — прокомментировал в четверг официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Согласно распространенной ранее информации, комитетом национальной безопасности (КНБ) якобы были задержаны не только Нуртлеу, но и бизнесмен Гаджи Гаджиев — информированный источник КазТАГ полностью опроверг указанную информацию. Чуть позже на фоне распространенной информации министр культуры и информации Аида Балаева обратилась к СМИ. Позднее центр по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций (СЦК) при президенте Казахстана официально опровергла информацию о задержании Нуртлеу и Гаджиева.