Postimees: ЕК не станет вмешиваться в программу депортации граждан России из Латвии

В июне этого года в Латвии вступили в силу поправки к иммиграционному законодательству, в соответствии с которым проживающие в стране граждане РФ, имеющие право постоянного пребывания в стране, должны были вновь подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС, включая свидетельство об успешной сдаче экзамена на знание латышского. Чуть позже иммиграционное ведомство страны сообщило о том, что эти требования не были выполнены почти 850 гражданами России. Подавляющее большинство из них — лица старше 70 лет. Все они должны покинуть территорию Латвии до 30 ноября этого года.