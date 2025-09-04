СМИ: Трамп решил оказать «максимальное давление» на Венесуэлу

Усилия США по борьбе с потоком наркотиков из региона, как правило, предпринимаются Управлением по борьбе с наркотиками и береговой охраной, а не военными, напоминает Bloomberg. Тем не менее администрация Трампа настаивает на том, что выступает против наркокартеля Cartel de los Soles («Картель солнц»). Его название является отсылкой к знакам отличия, которые носят венесуэльские военные офицеры, — «преступной сети», которую, как утверждает правительство США, возглавляют военнослужащие вооруженных сил Венесуэлы и которая имеет прямые связи с Мадуро и другими высокопоставленными правительственными чиновниками.