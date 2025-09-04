Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Трамп решил оказать «максимальное давление» на Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп усиливает свою кампанию «максимального давления» на правительство Венесуэлы, направляя военные корабли, авиацию и войска в южную часть Карибского бассейна.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Вооруженные силы США в рамках кампании по борьбе с деятельностью латиноамериканских наркокартелей 2 сентября нанесли удар по судну, следовавшему из Венесуэлы и якобы перевозившему наркотики. По словам Трампа, в результате удара погибли 11 «террористов», находившихся на борту, пишет Bloomberg.

Развертывание военно-морских сил США произошло после того, как администрация Трампа назвала президента Венесуэлы Николаса Мадуро «наркотеррористом, который, предположительно, организовал незаконный оборот наркотиков на правительственном уровне», и предложила 50 млн долларов за информацию, которая приведет к его аресту, говорится в статье.

Как отмечает Bloomberg, действия Белого дома представляют собой крупнейшую мобилизацию военно-морских сил США в Латинской Америке со времен вторжения* в Панаму в 1989 году.

По данным издания, Министерство обороны США направило в моря вокруг Латинской Америки более 4000 моряков и морских пехотинцев, а также по меньшей мере три боевых эсминца и крейсер с управляемыми ракетами.

Цель этого развертывания до сих пор неясна: крупномасштабная операция по борьбе с наркотиками или попытка отстранить Мадуро от власти?

Усилия США по борьбе с потоком наркотиков из региона, как правило, предпринимаются Управлением по борьбе с наркотиками и береговой охраной, а не военными, напоминает Bloomberg. Тем не менее администрация Трампа настаивает на том, что выступает против наркокартеля Cartel de los Soles («Картель солнц»). Его название является отсылкой к знакам отличия, которые носят венесуэльские военные офицеры, — «преступной сети», которую, как утверждает правительство США, возглавляют военнослужащие вооруженных сил Венесуэлы и которая имеет прямые связи с Мадуро и другими высокопоставленными правительственными чиновниками.

По данным Вашингтона, группировка занимается незаконным оборотом кокаина и работает в союзе с другими крупными преступными синдикатами, включая венесуэльский картель Tren de Aragua («Трен-де-Арагуа») и мексиканский Sinaloa («Синалоа»). Правительство США утверждает, что значительное количество наркотиков, производимых в Латинской Америке, проходит через Венесуэлу. Правительство Мадуро оспаривает это, заявляя, что только 5% попыток контрабанды наркотиков проходят через Карибское побережье Венесуэлы, а большинство — через Колумбию и Тихий океан.

Мадуро и другие официальные лица Венесуэлы публично осудили операцию США, назвав ее «аморальной и незаконной» попыткой смены режима.

В качестве демонстрации силы Мадуро объявил о развертывании ополчения, заявив, что миллионы гражданских лиц готовы к вооружению и развертыванию. Он также приказал мобилизовать 15 000 военнослужащих на границе Венесуэлы с Колумбией и ввести запрет на использование беспилотников в воздушном пространстве Венесуэлы, пишет Bloomberg.

Министр обороны Владимир Падрино объявил, что военные корабли будут направлены для патрулирования территориальных вод, в том числе в район, имеющий ключевое значение для поставок венесуэльской нефти.

Во вторник, 2 сентября, Мадуро заявил, что поводом для развертывания военно-морских сил США также является желание заполучить венесуэльскую нефть и что «они хотят получить ее бесплатно».

В марте администрация Трампа лишила правительство Мадуро жизненно важного источника доходов, отозвав лицензию у Chevron Corp. на деятельность в Венесуэле, напоминает издание. Позже, выдав компании новую лицензию, Белый дом предотвратил попадание выручки в руки Мадуро. США также отказали в выдаче разрешений неамериканским фирмам из Европы и Индии, стремящимся добывать нефть в Венесуэле и торговать ею.

Режим санкций против Венесуэлы фактически позволяет Вашингтону контролировать, какие компании ведут там бизнес, обращает внимание Bloomberg.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал действия США, подчеркнув, что военное вмешательство является ошибкой, которая может дестабилизировать весь регион. Президент Колумбии Густаво Петро назвал обвинения США в том, что Мадуро тесно связан с «Картелем солнц», является «ложью, подобной иракскому оружию массового уничтожения». Он предупредил, что вмешательство США спровоцирует конфликт, «подобный сирийскому», и вызовет в соседней Колумбии «такую же неразбериху».

После нападения 2 сентября министр обороны США Пит Хегсет предупредил, что «одним ударом дело не ограничится» и призвал готовиться к следующим, сообщает Breaking News. Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что нынешние усилия по пресечению деятельности наркокартелей неэффективны, и пообещал более жесткие меры: «Что их остановит, так это когда вы их взорвете».

* В 1989 году США вторглись в Панаму якобы для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В рамках операции «Правое дело» 26 000 военнослужащих США были задействованы для свержения Мануэля Норьеги после того, как в США ему были предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. После нескольких недель боевых действий Норьега сдался, был доставлен самолетом в Майами и осужден федеральным судом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше