СМИ: Трамп решил оказать «максимальное давление» на Венесуэлу

Вооруженные силы США в рамках кампании по борьбе с деятельностью латиноамериканских наркокартелей 2 сентября нанесли удар по судну, следовавшему из Венесуэлы и якобы перевозившему наркотики. По словам Трампа, в результате удара погибли 11 «террористов», находившихся на борту, пишет Bloomberg.
Развертывание военно-морских сил США произошло после того, как администрация Трампа назвала президента Венесуэлы Николаса Мадуро «наркотеррористом, который, предположительно, организовал незаконный оборот наркотиков на правительственном уровне», и предложила 50 млн долларов за информацию, которая приведет к его аресту, говорится в статье.
По данным издания, Министерство обороны США направило в моря вокруг Латинской Америки более 4000 моряков и морских пехотинцев, а также по меньшей мере три боевых эсминца и крейсер с управляемыми ракетами.
Усилия США по борьбе с потоком наркотиков из региона, как правило, предпринимаются Управлением по борьбе с наркотиками и береговой охраной, а не военными, напоминает Bloomberg. Тем не менее администрация Трампа настаивает на том, что выступает против наркокартеля Cartel de los Soles («Картель солнц»). Его название является отсылкой к знакам отличия, которые носят венесуэльские военные офицеры, — «преступной сети», которую, как утверждает правительство США, возглавляют военнослужащие вооруженных сил Венесуэлы и которая имеет прямые связи с Мадуро и другими высокопоставленными правительственными чиновниками.
По данным Вашингтона, группировка занимается незаконным оборотом кокаина и работает в союзе с другими крупными преступными синдикатами, включая венесуэльский картель Tren de Aragua («Трен-де-Арагуа») и мексиканский Sinaloa («Синалоа»). Правительство США утверждает, что значительное количество наркотиков, производимых в Латинской Америке, проходит через Венесуэлу. Правительство Мадуро оспаривает это, заявляя, что только 5% попыток контрабанды наркотиков проходят через Карибское побережье Венесуэлы, а большинство — через Колумбию и Тихий океан.
В качестве демонстрации силы Мадуро объявил о развертывании ополчения, заявив, что миллионы гражданских лиц готовы к вооружению и развертыванию. Он также приказал мобилизовать 15 000 военнослужащих на границе Венесуэлы с Колумбией и ввести запрет на использование беспилотников в воздушном пространстве Венесуэлы, пишет Bloomberg.
Министр обороны Владимир Падрино объявил, что военные корабли будут направлены для патрулирования территориальных вод, в том числе в район, имеющий ключевое значение для поставок венесуэльской нефти.
В марте администрация Трампа лишила правительство Мадуро жизненно важного источника доходов, отозвав лицензию у Chevron Corp. на деятельность в Венесуэле, напоминает издание. Позже, выдав компании новую лицензию, Белый дом предотвратил попадание выручки в руки Мадуро. США также отказали в выдаче разрешений неамериканским фирмам из Европы и Индии, стремящимся добывать нефть в Венесуэле и торговать ею.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал действия США, подчеркнув, что военное вмешательство является ошибкой, которая может дестабилизировать весь регион. Президент Колумбии Густаво Петро назвал обвинения США в том, что Мадуро тесно связан с «Картелем солнц», является «ложью, подобной иракскому оружию массового уничтожения». Он предупредил, что вмешательство США спровоцирует конфликт, «подобный сирийскому», и вызовет в соседней Колумбии «такую же неразбериху».
После нападения 2 сентября министр обороны США Пит Хегсет предупредил, что «одним ударом дело не ограничится» и призвал готовиться к следующим, сообщает Breaking News. Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что нынешние усилия по пресечению деятельности наркокартелей неэффективны, и пообещал более жесткие меры: «Что их остановит, так это когда вы их взорвете».
* В 1989 году США вторглись в Панаму якобы для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В рамках операции «Правое дело» 26 000 военнослужащих США были задействованы для свержения Мануэля Норьеги после того, как в США ему были предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. После нескольких недель боевых действий Норьега сдался, был доставлен самолетом в Майами и осужден федеральным судом.