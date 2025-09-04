Губернатор проверил строительство школы и стадиона в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил строительство двух объектов социальной инфраструктуры в районах региона. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Так, новый современный спортивный объект появится в поселке Агролес Искитимского района. А в Черепаново появилось новое здание районной детской школы искусств.
— Такие важные, крупные объекты, подобные которым не строились ранее на протяжении десятилетий. Уверен, многие ребята, которые здесь обучаются, смогут достойно представлять Новосибирскую область на всевозможных творческих конкурсах, — написал глава региона.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что Андрей Травников занял 11-е место в Национальном рейтинге губернаторов. Эксперты отмечают активность главы региона в инновациях, инфраструктуре и поддержке СВО.