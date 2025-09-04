Одна из партий Патриотического блока заявила о репрессиях со стороны властей

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Против партии «Сердце Молдовы», которая входит в предвыборный Патриотический блок, запущена карательная операция, власти страны пытаются лишить голоса тех, кто критикует режим, заявила на брифинге лидер политсилы, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах.
Ранее она сообщила о встрече с членами Миссии ПАСЕ по наблюдению за парламентскими выборами, которым рассказала «правду о беспределе, в условиях которого [правящая партия] PAS проводит избирательную кампанию — без плюрализма, без свободы слова, без демократических инструментов, без независимой ЦИК и без независимого Конституционного суда».
Влах заявила о наличии «множества атак» в отношении нее и возглавляемой ею партии.
«Правящая партия оказывает давление на примаров, которые предоставляют помещения для наших встреч с избирателями. По всей стране безнаказанно происходят случаи вандализма в отношении рекламных баннеров. Представители партии приглашаются на допрос в полицию после участия в мирных протестах. Верхом репрессий стали обыски и задержания членов нашей команды по сфабрикованному делу, подробности которого я также передала зарубежным наблюдателям для изучения», — отметила политик.
Она подчеркнула, что прошедшие обыски завершились провалом, поскольку силовики не нашли нарушений закона.
«Совершенно ясно, что эти дела шиты белыми нитками по политическому заказу. Наши коллеги стали жертвами диктаторского режима партии “Действие и солидарность”, которая хочет заставить замолчать всех несогласных. Предъявленные обвинения — доказательство того, что против “Сердца Молдовы” запущена карательная операция. PAS пытается заткнуть рот тем, кто громче всех разоблачает преступления режима», — также отметила Ирина Влах.
Очередные парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября, до 26 сентября в стране идет предвыборная кампания. Партия Ирины Влах входит в единый Патриотический блок вместе с партиями социалистов, коммунистов и партией «Будущее Молдовы». Блок зарегистрирован ЦИК для участия в выборах.