Самарский губернатор продвигает мессенджер Max через Telegram

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев попросил не относиться серьезно к публикациям в различных Telegram-каналах и комментариям к ним.

Источник: Коммерсантъ

«У нас есть установки: не рекомендован Telegram для общения внутрикорпоративного… И всем порекомендуйте на Max переходить», — ответил губернатор на вопрос по одной из публикаций. Соответствующий ролик глава выложил в своем канале в Telegram.

Ранее в одном из Telegram-каналов появились комментарии аккаунтов, представляющихся членами правительства Самарской области. Эти авторы шутили между собой и отвечали подписчикам. Среди комментаторов был и аноним, представляющийся Вячеславом Федорищевым.

Сам губернатор продолжает вести свой канал в Telegram, дублируя информацию в Max.