Лавров встретится с аравийскими коллегами в Сочи

Встреча пройдет в Сочи. 11 сентября политик встретится с аравийскими коллегами.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на слова официального представителя МИД Марии Захаровой.
«На полях этого мероприятия состоятся двусторонние контакты министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его аравийскими коллегами», — отметила Захарова.
Ранее «НК» писала, что в Пекине прошел военный парад по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне.
