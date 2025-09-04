Путин напомнил о подвиге 155-й бригады морской пехоты

Глава государства в четверг во Владивостоке посетил музей 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота имени дважды Героя РФ генерал-майора Михаила Гудкова. На стенде президенту рассказали о пути 155-й бригады, показали наградное оружие, шевроны. Представитель музея объяснил, что цель проекта — чтобы россияне помнили о павших героях.