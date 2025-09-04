Путин напомнил о подвиге 155-й бригады морской пехоты

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Вся страна помнит о павших героях 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг во Владивостоке посетил музей 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота имени дважды Героя РФ генерал-майора Михаила Гудкова. На стенде президенту рассказали о пути 155-й бригады, показали наградное оружие, шевроны. Представитель музея объяснил, что цель проекта — чтобы россияне помнили о павших героях.
«Вся страна помнит», — отметил Путин.
Также президент отметил стенд, на котором пять мультимедийных экранов рассказывают о подвигах пяти павших бойцов — дважды Героя РФ генерал-майора Михаила Гудкова, Героя РФ Мингияна Лиджиева, Героя РФ Андрея Иванова, Героя РФ, вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова, Героя РФ Андрея Машаровского.
«Хорошо сделано очень. Эмоционально», — сказал Путин.