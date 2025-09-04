Кобяков рассказал, почему ВЭФ-2025 особенный

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков рассказал, что форум в этом году особенный, потому что он юбилейный и проходит после очень важных событий.
«Это юбилейный, десятый форум, но главная особенность его в том, что он проходит после очень важных событий, когда наш президент (Владимир Путин) и президент (США Дональд) Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения», — сказал Кобяков в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.
Десятый Восточный экономический форум проходит