Кобяков рассказал, почему ВЭФ-2025 особенный

«Это юбилейный, десятый форум, но главная особенность его в том, что он проходит после очень важных событий, когда наш президент (Владимир Путин) и президент (США Дональд) Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения», — сказал Кобяков в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).