Краснодарский край перевыполнил план нацпроектов на 10%

Директор департамента организации проектной деятельности администрации края Светлана Герих рассказала о достижениях федерального проекта «Производительность труда». По ее словам, предприятия-участники улучшили показатели: за счет внедрения технологий бережливого производства увеличили эффективность производственных процессов на более чем на 25%. Выработка выросла на 25−30%. В проекте участвуют 380 средних и крупных предприятий обрабатывающего производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и торговли.