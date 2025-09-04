Ричмонд
Краснодарский край перевыполнил план нацпроектов на 10%

Краснодарский край освоил почти 37 млрд руб. из 60 млрд руб., выделенных на реализацию национальных проектов. Регион перевыполняет плановые показатели на 10% после двухпроцентного отставания, зафиксированного в июле.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Об этом на совещании регионального проектного комитета по вопросу реализации нацпроектов рассказал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

По словам губернатора, в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в крае открыли четыре фельдшерско-акушерских пункта, еще два начнут работу до конца года. Пять поликлиник получили 60 единиц нового реабилитационного оборудования.

По нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» предприниматели привлекли 5,4 млрд руб. кредитных средств благодаря поручительствам Фонда развития бизнеса. Свыше 500 организаций оформили льготные микрозаймы на 1,7 млрд руб. через Фонд микрофинансирования. По поручению губернатора участники специальной военной операции и члены их семей получают поддержку в рамках нацпроектов.

Директор департамента организации проектной деятельности администрации края Светлана Герих рассказала о достижениях федерального проекта «Производительность труда». По ее словам, предприятия-участники улучшили показатели: за счет внедрения технологий бережливого производства увеличили эффективность производственных процессов на более чем на 25%. Выработка выросла на 25−30%. В проекте участвуют 380 средних и крупных предприятий обрабатывающего производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и торговли.

