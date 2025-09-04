Ричмонд
Премьер Молдовы Речан обещает шесть новых рейсов из Кишинева в города ЕС

Молдавский премьер обещает увеличение количества рейсов из Кишинева для одного из европейских лоукостеров.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air расширяет свою деятельность в Кишиневе, планируется запуск еще шести рейсов в крупные европейские города, объявил премьер Молдовы Дорин Речан на своей странице в соцсети.

«Сегодня я встретился с директором компании Wizz Air Йожефом Варади, и в скором времени будут запущены шесть новых авиарейсов в крупные европейские города — Гамбург, Турин, Франкфурт-Хан, Ниццу, Прагу и Копенгаген», — рассказал глава правительства.

Он также сообщил, что компания пополняет и свой парк самолетов в Молдове, тем самым вырастет частота полетов по уже существующим маршрутам.

Речан также заявил о планах правительства по улучшению авиационной инфраструктуры. В частности, это строительство нового пассажирского терминала и реконструкция взлетно-посадочной полосы, чтобы воздушная гавань могла обслуживать до шести миллионов пассажиров в год.

В аэропорту Маркулешты, по словам премьера, планируется создать «современный авиационный логистический хаб», который «станет региональным центром грузовых перевозок и принесет прямую выгоду нашей экономике».

Никаких данных о том, какой объем финансирования на это понадобится и откуда будут привлечены средства, Речан не привел.