Премьер Молдовы Речан обещает шесть новых рейсов из Кишинева в города ЕС

Речан также заявил о планах правительства по улучшению авиационной инфраструктуры. В частности, это строительство нового пассажирского терминала и реконструкция взлетно-посадочной полосы, чтобы воздушная гавань могла обслуживать до шести миллионов пассажиров в год.