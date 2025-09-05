Опрос: визит Владимира Путина в Китай

С 31 августа по 3 сентября 2025 года Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом. Программа поездки была насыщенной: президент России принял участие в саммите ШОС, провел двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, лидером КНДР Ким Чен Ыном, встретился с лидерами других стран, а также присутствовал на военном параде в Пекине, посвященном 80-летию победы над Японией.
Главными итогами визита стали подписание меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», увеличение поставок газа по уже действующему газопроводу «Сила Сибири» и введение Китаем с 15 сентября безвизового режима для граждан России сроком до 30 дней, который будет действовать год. До этого без виз в Китай могли въезжать участники организованных туристических групп или те, кто следует в третьи страны через Китай.
По итогам переговоров было подписано 22 документа, которые охватывают сферы энергетики, торговли, науки и культурных обменов. Визит стал важным для укрепления стратегического партнерства России и Китая. Владимир Путин оценил результаты поездки, как позитивные.