Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос: визит Владимира Путина в Китай

Редакция Новостей Mail интересуется мнением читателей об итогах визита Владимира Путина в Китай с 31 августа по 3 сентября 2025 года.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail

С 31 августа по 3 сентября 2025 года Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом. Программа поездки была насыщенной: президент России принял участие в саммите ШОС, провел двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, лидером КНДР Ким Чен Ыном, встретился с лидерами других стран, а также присутствовал на военном параде в Пекине, посвященном 80-летию победы над Японией.

Главными итогами визита стали подписание меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», увеличение поставок газа по уже действующему газопроводу «Сила Сибири» и введение Китаем с 15 сентября безвизового режима для граждан России сроком до 30 дней, который будет действовать год. До этого без виз в Китай могли въезжать участники организованных туристических групп или те, кто следует в третьи страны через Китай.

По итогам переговоров было подписано 22 документа, которые охватывают сферы энергетики, торговли, науки и культурных обменов. Визит стал важным для укрепления стратегического партнерства России и Китая. Владимир Путин оценил результаты поездки, как позитивные.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше