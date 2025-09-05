Опрос: визит Владимира Путина в Китай

Главными итогами визита стали подписание меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», увеличение поставок газа по уже действующему газопроводу «Сила Сибири» и введение Китаем с 15 сентября безвизового режима для граждан России сроком до 30 дней, который будет действовать год. До этого без виз в Китай могли въезжать участники организованных туристических групп или те, кто следует в третьи страны через Китай.