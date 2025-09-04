Лидера молдавского комитета «Победа» задержали в аэропорту Кишинева

КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Лидер молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович сообщил, что был задержан в аэропорту Кишинева, где пограничная полиция без каких-либо объяснений изъяла у него документы.
Петрович неоднократно сталкивался с задержаниями и дополнительными досмотрами в аэропорту Кишинева, пограничники обычно не объясняют причины своих действий.
«Без объяснения причин задержан в международном аэропорту Кишинева. Изъяты заграничный паспорт и проездные документы. Сотрудники пограничной полиции куда-то судорожно звонят по стационарным и мобильным телефонам», — написал Петрович в своем Telegram-канале.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.