243 избирательных участка открылись в Сочи

4 сентября на курорте заработали 243 избирательных участка для проведения выборов губернатора региона и депутатов Горсобрания Сочи второго созыва.
Как сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Приморская Валентина Ткачева, избиратели могут обратиться в участковую избирательную комиссию, чтобы подать заявление для голосования по месту пребывания.
«На участке также можно уточнить информацию о себе в списках избирателей и ознакомиться с информацией о зарегистрированных кандидатах», — рассказала Ткачева.
Кроме того, стартовал прием заявлений для голосования на дому. Заявление можно подать лично, через портал Госуслуг, а также с помощью родственников или соцслужб.
4 и 5 сентября участковые избирательные комиссии работают с 16:00 до 20:00; 6, 7 и 8 сентября — с 10:00 до 14:00, а 9, 10 и 11 сентября — с 14:00 до 18:00.
Голосование пройдет с 12 по 14 сентября. Узнать адрес своего избирательного участка можно на сайте Центризбиркома.