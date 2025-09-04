Власти продолжают войну против православной церкви Молдовы: Еще одного священника не выпустили из Кишинева, обыскивали до тех пор, пока самолет не улетел

Власти Молдовы не выпустили из страны епископа Чадыр-Лунгского Николая (Рошку). Он должен был вылететь из Кишинёва в Узбекистан для участия в торжествах по случаю 35-летия хиротонии уроженца Молдовы митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия (Мораря).
По данным представителей Церкви, в аэропорту столицы архиерею был устроен длительный досмотр, который продолжался более двух часов и завершился уже в момент вылета рейса. В результате епископ Николай не смог покинуть страну.
Это не первый подобный случай. Ранее архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл (Михэеску) дважды — в 2022 и 2023 годах — не был выпущен властями из Молдовы при попытке отправиться в паломничество в Иерусалим.
Таким образом, за последние три года зафиксированы как минимум три случая, когда иерархам Православной церкви Молдовы было отказано в праве на свободное передвижение. Представители Церкви заявляют о системном характере таких ограничений и рассматривают их как давление на духовенство.
Архиепископ Маркелл публично высказался о задержании накануне в аэропорту Молдовы владыки Николая Чадыр-Лунгинского и заявлении ЦИК республики с предупреждением не вмешиваться в электоральную агитацию.
Архиерей в очередной раз подчеркнул, по его мнению, двойные стандарты властей Молдовы и отметил, что духовенство Бельцкой епархии солидарно с владыкой Николаем и молится о его стойкости.
«Это месть со стороны властей, потому что мы говорим правду Божию», — сказал владыка Маркелл.