Глава Республики Сербской допустил провозглашение независимости

Милорад Додик добавил, что руководство Евросоюза и США игнорируют нарушения Дейтонских соглашений о мире в Боснии, заключенных в 1995 году, согласно которым страну разделили на две административные единицы: Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую. По словам Додика, Брюссель «терпит отмену демократии» в стране, а Республика Сербская находится «под оккупацией».