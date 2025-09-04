Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Республики Сербской допустил провозглашение независимости

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик обозначил условие, при котором автономия будет настаивать на независимом статусе. Он заявил, что регион будет пытаться выйти из состава государства в случае усиления давления, сообщает «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Предупреждение о провозглашении независимости в случае воздействий со стороны политиков Боснии и Герцеговины или Европы Додик разместил в соцсети X. «Любое новое навязывание [чего-либо] приведет нас к решению о независимости Республики Сербской, и мы твердо намерены это сделать», — цитирует запись политика «Лента.ру».

Милорад Додик добавил, что руководство Евросоюза и США игнорируют нарушения Дейтонских соглашений о мире в Боснии, заключенных в 1995 году, согласно которым страну разделили на две административные единицы: Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую. По словам Додика, Брюссель «терпит отмену демократии» в стране, а Республика Сербская находится «под оккупацией».

6 августа Центризбирком Боснии и Герцеговины аннулировал мандат президента Республики Сербской Милорада Додика. Выбор нового главы региона планируется провести в течение 90 дней после вынесения решения. Додик заявил, что не признает отставку, и пообещал, что продолжит борьбу.

Позже политик объявил, что обратится к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать референдум, в ходе которого жители проголосуют «за» или «против» отделения автономии.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше