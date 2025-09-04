Глава Республики Сербской допустил провозглашение независимости

Предупреждение о провозглашении независимости в случае воздействий со стороны политиков Боснии и Герцеговины или Европы Додик разместил в соцсети X. «Любое новое навязывание [чего-либо] приведет нас к решению о независимости Республики Сербской, и мы твердо намерены это сделать», — цитирует запись политика «Лента.ру».
Милорад Додик добавил, что руководство Евросоюза и США игнорируют нарушения Дейтонских соглашений о мире в Боснии, заключенных в 1995 году, согласно которым страну разделили на две административные единицы: Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую. По словам Додика, Брюссель «терпит отмену демократии» в стране, а Республика Сербская находится «под оккупацией».
6 августа Центризбирком Боснии и Герцеговины аннулировал мандат президента Республики Сербской Милорада Додика. Выбор нового главы региона планируется провести в течение 90 дней после вынесения решения. Додик заявил, что не признает отставку, и пообещал, что продолжит борьбу.
Позже политик объявил, что обратится к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать референдум, в ходе которого жители проголосуют «за» или «против» отделения автономии.