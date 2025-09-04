Ричмонд
Куда Кубань потратила 60 миллиардов: экспертное мнение о нацпроектах

КРАСНОДАР, 4 сентября, ФедералПресс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание по реализации нацпроектов. Эксперт прокомментировал это направление.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«️Обсудили с коллегами текущий статус реализации нацпроектов в крае. Их финансирование сегодня практически 60 миллиардов рублей. Освоили больше половины средств — около 37 миллиардов», — заявил губернатор.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в регионе открыли четыре фельдшерско-акушерских пункта, а до конца года начнут работу ещё два. Кроме того, в пять поликлиник было поставлено 60 единиц нового реабилитационного оборудования.

Говоря о нацпроекте «Инфраструктура для жизни», он сообщил, что капитально отремонтировано 72 километра дорог и реконструировано четыре моста. Также, по его словам, уже заключена большая часть контрактов на дорожные работы на 2026 год, что позволит в дальнейшем вести их с опережением. Завершены капитальные ремонты 14 тепловых сетей и трёх объектов водоснабжения.

Политолог Ольга Грабовец отметила, что с политологической точки зрения, важно не только освоение средств, но и их целевая эффективность.

«Нацпроекты сегодня — это один из ключевых инструментов, через который федеральная власть транслирует социальные и экономические приоритеты регионам. Для Краснодарского края, где высокая плотность населения и сильная зависимость от инфраструктуры и аграрного сектора, их реализация имеет прикладное значение», — отметила политолог.

По словам эксперта, набранный темп, о котором говорит губернатор, напрямую связано с формированием общественного доверия. Если жители реально почувствуют изменения — новые дороги, социальные объекты, модернизированную медицину или обновленную городскую среду, — это станет главным индикатором успеха власти.

Таким образом, акцент Кондратьева на том, что «результаты должны видеть люди», можно трактовать как политическую установку: региональное руководство понимает, что в условиях экономических вызовов и санкционного давления именно национальные проекты становятся фундаментом стабильности и каналом прямой поддержки граждан.

