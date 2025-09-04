Куда Кубань потратила 60 миллиардов: экспертное мнение о нацпроектах

Говоря о нацпроекте «Инфраструктура для жизни», он сообщил, что капитально отремонтировано 72 километра дорог и реконструировано четыре моста. Также, по его словам, уже заключена большая часть контрактов на дорожные работы на 2026 год, что позволит в дальнейшем вести их с опережением. Завершены капитальные ремонты 14 тепловых сетей и трёх объектов водоснабжения.