«Единая Россия» выдвинула кандидатуру Ильсура Метшина на должность мэра Казани

В ходе заседания было решено, что татарстанское отделение «Единой России» подведет итоги выборов 19 сентября. Также были назначены наблюдатели в избирательные комиссии.
В этом году кандидатов на выборы мэра Казани утверждает раис Татарстана Рустам Минниханов. Согласно федеральному закону, принятому в марте 2025 года, мэры столиц регионов из числа кандидатов, предложенных губернаторами субъектов РФ.
Ильсур Метшин является мэром Казани с 2006 года. Он занимает этот пост четыре срока подряд. В мае этого года президент России Владимир Путин наградил Ильсура Метшина орденом «За заслуги перед Отечеством».