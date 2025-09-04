Reuters: китайско-российская «трубопроводная дипломатия» угрожает энергетической хватке Трампа

Он считает примечательным, что на прошлой неделе Китай импортировал первую партию СПГ с российского завода «Арктик СПГ 2», несмотря на жесткие санкции США. Это подорвало попытки Трампа изолировать Москву и оказать давление на Владимира Путина из-за Украины. Администрация Трампа пока никак не отреагировала на прибытие груза в китайский Бэйхай, но выбор времени (всего за несколько дней до визита Путина в Китай) вряд ли является совпадением, намекает Буссо. Сейчас, на его взгляд, создаются предпосылки для обострения напряженности в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.