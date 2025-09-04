Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: китайско-российская «трубопроводная дипломатия» угрожает энергетической хватке Трампа

«Трубопроводная дипломатия» Пекина сигнализирует о готовности Китая противостоять усилиям президента США Дональда Трампа по изоляции России и утверждению энергетического доминирования США, пишет Рон Буссо в статье для Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Газпром» во вторник объявил, что Россия и Китай подписали юридически обязывающий договор о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» протяженностью 2600 километров. Как отмечает издание, проект с трудом продвигался после более чем десяти лет бесплодных переговоров, но теперь ему, возможно, дан новый старт.

Также Китай увеличит и без того большие объемы газа, который он импортирует по существующему газопроводу «Сила Сибири». По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, стороны договорились увеличить поставки по газопроводу с 38 млрд кубометров до 44 млрд кубометров в год. Кроме того, стороны согласовали наращивание объема поставок российского газа в Китай по трубопроводу с острова Сахалин на 20% до 12 млрд кубометров в год.

Все эти шаги, по мнению автора, свидетельствует не только о крепнущих связях между Пекином и Москвой, но — что более важно — сигнализируют о том, что Китай и Россия не намерены отступать под давлением США.

Москва и Пекин «политически заинтересованы» в том, чтобы проект «Сила Сибири — 2» заработал, предполагает автор. Для России, как поясняет Буссо, проект предлагает долгосрочный рынок сбыта для ее огромных запасов природного газа. Для Китая — это очередной рычаг в экономическом противостоянии с Вашингтоном. Благодаря импорту больших объемов газа из России Пекина сможет отказаться от наращивания импорта СПГ из США, что является одним из основных обещаний, данных многими другими странами в ходе торговых переговоров с администрацией Трампа.

Кроме того, существует желание продемонстрировать неповиновение, что само по себе является переговорной тактикой, отмечает Буссо.

Он считает примечательным, что на прошлой неделе Китай импортировал первую партию СПГ с российского завода «Арктик СПГ 2», несмотря на жесткие санкции США. Это подорвало попытки Трампа изолировать Москву и оказать давление на Владимира Путина из-за Украины. Администрация Трампа пока никак не отреагировала на прибытие груза в китайский Бэйхай, но выбор времени (всего за несколько дней до визита Путина в Китай) вряд ли является совпадением, намекает Буссо. Сейчас, на его взгляд, создаются предпосылки для обострения напряженности в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше