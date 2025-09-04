Reuters: китайско-российская «трубопроводная дипломатия» угрожает энергетической хватке Трампа

«Газпром» во вторник объявил, что Россия и Китай подписали юридически обязывающий договор о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» протяженностью 2600 километров. Как отмечает издание, проект с трудом продвигался после более чем десяти лет бесплодных переговоров, но теперь ему, возможно, дан новый старт.
Также Китай увеличит и без того большие объемы газа, который он импортирует по существующему газопроводу «Сила Сибири». По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, стороны договорились увеличить поставки по газопроводу с 38 млрд кубометров до 44 млрд кубометров в год. Кроме того, стороны согласовали наращивание объема поставок российского газа в Китай по трубопроводу с острова Сахалин на 20% до 12 млрд кубометров в год.
Москва и Пекин «политически заинтересованы» в том, чтобы проект «Сила Сибири — 2» заработал, предполагает автор. Для России, как поясняет Буссо, проект предлагает долгосрочный рынок сбыта для ее огромных запасов природного газа. Для Китая — это очередной рычаг в экономическом противостоянии с Вашингтоном. Благодаря импорту больших объемов газа из России Пекина сможет отказаться от наращивания импорта СПГ из США, что является одним из основных обещаний, данных многими другими странами в ходе торговых переговоров с администрацией Трампа.
Он считает примечательным, что на прошлой неделе Китай импортировал первую партию СПГ с российского завода «Арктик СПГ 2», несмотря на жесткие санкции США. Это подорвало попытки Трампа изолировать Москву и оказать давление на Владимира Путина из-за Украины. Администрация Трампа пока никак не отреагировала на прибытие груза в китайский Бэйхай, но выбор времени (всего за несколько дней до визита Путина в Китай) вряд ли является совпадением, намекает Буссо. Сейчас, на его взгляд, создаются предпосылки для обострения напряженности в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.