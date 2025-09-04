Жилье и дороги — Хуснуллин рассказал о развитии Крыма

«Крым сохраняет инвестиционную привлекательность. За восемь месяцев 2025 года статус участника СЭЗ получили 80 резидентов, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — проинформировал вице-премьер.
Кроме того, по словам Хуснуллина, за семь месяцев в эксплуатацию введено более 819 тысяч квадратных метров жилья, строительство съездов с трассы «Таврида» к морскому побережью идет в графике, для экологическая безопасность прибрежной зоны Черного и Азовского морей ведется строительство 24 КОС, часть из них уже введена в эксплуатацию.
«Кроме того, в этом году реализуются два значимых объекта — в Керчи парк имени Войкова и в Ялте Городской сад, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», — добавил он.
Сроки реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» ранее были продлены до 2030 года. Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение ее мероприятий в 2027 году.