Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жилье и дороги — Хуснуллин рассказал о развитии Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Крым привлекает новых инвесторов, наращивает объемы строительства жилья и модернизирует транспортную инфраструктуру. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым.

Источник: Reuters

«Крым сохраняет инвестиционную привлекательность. За восемь месяцев 2025 года статус участника СЭЗ получили 80 резидентов, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — проинформировал вице-премьер.

Кроме того, по словам Хуснуллина, за семь месяцев в эксплуатацию введено более 819 тысяч квадратных метров жилья, строительство съездов с трассы «Таврида» к морскому побережью идет в графике, для экологическая безопасность прибрежной зоны Черного и Азовского морей ведется строительство 24 КОС, часть из них уже введена в эксплуатацию.

«Кроме того, в этом году реализуются два значимых объекта — в Керчи парк имени Войкова и в Ялте Городской сад, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», — добавил он.

Сроки реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» ранее были продлены до 2030 года. Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение ее мероприятий в 2027 году.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше