Трамп потребовал от Европы прекратить закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров с европейскими лидерами заявил, что Европа должна прекратить закупки российской нефти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома. По его словам, американский президент также призвал усилить экономическое давление на Китай за поддержку боевых действий России на Украине.