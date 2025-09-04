Трамп потребовал от Европы прекратить закупки российской нефти

Как рассказал чиновник Белого дома, Дональд Трамп в разговоре подчеркнул, что закупки Евросоюзом российской нефти принесли России «€1,1 млрд за год».
Дональд Трамп по видеоконференции подключился к европейским лидерам и президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые 4 сентября обсуждали в Елисейском дворце гарантии безопасности в будущем мирном соглашении.
