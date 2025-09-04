Нижегородская область и Узбекистан будут расширять сотрудничество

Возглавил делегацию генеральный консул Нодиржон Касимов. Основная цель визита — укрепление связей между регионами двух стран и развитие сотрудничества в торговле, образовании и культуре. В рамках поездки состоялась встреча заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева с представителями узбекской стороны. На мероприятии также присутствовали министры и представители профильных ведомств региона, включая министра международных и межрегиональных связей Ольгу Гусеву, министра туризма и промыслов Сергея Яковлева, а также представителей МИД России и службы занятости населения. Андрей Гнеушев подчеркнул, что Республика Узбекистан является важным партнером Нижегородской области по целому ряду направлений. По его словам, уже заключены соглашения о сотрудничестве с несколькими регионами Узбекистана, и взаимодействие продолжает развиваться.
«Мы высоко ценим текущий уровень взаимодействия и стремимся к его дальнейшему расширению, особенно в торгово-экономической и образовательной сферах. Это открывает новые возможности для взаимного роста», — отметил замгубернатора.
Особое внимание в ходе встречи было уделено образовательному сотрудничеству.
Как рассказала Ольга Гусева, Нижегородская область стала одним из главных центров притяжения для студентов из Узбекистана. В вузах региона обучается более 1500 студентов из этой страны — это около 20% от общего числа иностранных учащихся.
«Это результат серьезной совместной работы. У нас заключено более 60 соглашений между образовательными учреждениями. Студенты из Узбекистана активно участвуют в ключевых региональных и международных мероприятиях, демонстрируя не только интерес к знаниям, но и стремление развивать межкультурный диалог», — подчеркнула министр.
Генеральный консул Нодиржон Касимов поблагодарил нижегородскую сторону за теплый прием и выразил удовлетворение результатами визита. Он отметил, что Узбекистан придает большое значение развитию межрегионального сотрудничества с российскими регионами, особенно с Нижегородской областью.
«Вчера у нас была замечательная экскурсия по городу, и я был приятно удивлён увиденным. Мы уверены, что подписанные соглашения охватывают все ключевые направления — от экономики до науки и культуры. Благодаря реформам, проводимым в Узбекистане, сегодня созданы эффективные механизмы для сотрудничества, и мы готовы их развивать», — заявил Касимов.
В рамках визита узбекская делегация также посетила обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду и возложила цветы к Вечному огню. Кроме того, запланированы переговоры с нижегородскими предпринимателями, заинтересованными в расширении взаимодействия и реализации совместных проектов. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках рабочей встречи с премьер-министром Республики Узбекистан представил промышленный и научно-образовательный потенциал региона.
Напомним, что Россия и Узбекистан будут сотрудничать в сфере туризма.