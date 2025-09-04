Нижегородская область и Узбекистан будут расширять сотрудничество

Возглавил делегацию генеральный консул Нодиржон Касимов. Основная цель визита — укрепление связей между регионами двух стран и развитие сотрудничества в торговле, образовании и культуре. В рамках поездки состоялась встреча заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева с представителями узбекской стороны. На мероприятии также присутствовали министры и представители профильных ведомств региона, включая министра международных и межрегиональных связей Ольгу Гусеву, министра туризма и промыслов Сергея Яковлева, а также представителей МИД России и службы занятости населения. Андрей Гнеушев подчеркнул, что Республика Узбекистан является важным партнером Нижегородской области по целому ряду направлений. По его словам, уже заключены соглашения о сотрудничестве с несколькими регионами Узбекистана, и взаимодействие продолжает развиваться.