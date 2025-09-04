Макрон: 26 стран обязались отправить свои силы на Украину

«26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве cил сдерживания или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира», — сказал Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.