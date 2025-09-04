Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон: 26 стран обязались отправить свои силы на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран согласились принять участие в обеспечении гарантий безопасности Украины после прекращения огня в воздухе, на суше или на море. Еще несколько стран пока не приняли окончательное решение, обдумывают свою позицию. Всего в «коалиции желающих» 35 стран.

Источник: Reuters

«26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве cил сдерживания или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира», — сказал Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

О каких странах идет речь, французский лидер не уточнил (прежде о готовности отправить свой войска на Украину говорили в том числе Франция, Великобритания, Эстония). Вопрос об участии США в обеспечении гарантий безопасности Украины будет решен в ближайшие дни, отметил он. «Следующим этапом», по словам Макрона, американская сторона должна связаться с Россией для обсуждения этих планов.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше