Марта Кос: ЕС проследит за расходованием предоставленных Молдове средств

«Мы выделили чуть меньше 300 миллионов евро из этого пакета роста, они будут направлены на инфраструктуру, предприятия, благосостояние граждан, и не только из Кишинева, хочу это подчеркнуть. Пакет будет предназначен для всех районов Молдовы. Разумеется, мы не предлагаем деньги просто так. Все фонды Европейского союза имеют строгие условия прозрачности. Мы будем тщательно контролировать и проверять, как эти деньги расходуются, потому что это деньги европейских налогоплательщиков. Каждый гражданин Молдовы будет иметь доступ к этой информации», — подчеркнула Марта Кос.