Марта Кос: ЕС проследит за расходованием предоставленных Молдове средств

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Европейский союз будет пристально следить за тем, как используются предоставленные Молдове средства, в этом процессе должна быть прозрачность, ЕС выделяет деньги не просто так, заявила на пресс-конференции в Кишиневе еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
Она упомянула текущие проекты в рамках инвестиционной программы ЕС для Молдовы в объеме 1,9 миллиарда евро.
«Мы выделили чуть меньше 300 миллионов евро из этого пакета роста, они будут направлены на инфраструктуру, предприятия, благосостояние граждан, и не только из Кишинева, хочу это подчеркнуть. Пакет будет предназначен для всех районов Молдовы. Разумеется, мы не предлагаем деньги просто так. Все фонды Европейского союза имеют строгие условия прозрачности. Мы будем тщательно контролировать и проверять, как эти деньги расходуются, потому что это деньги европейских налогоплательщиков. Каждый гражданин Молдовы будет иметь доступ к этой информации», — подчеркнула Марта Кос.
Ранее стало известно, что Европейская комиссия выделила Республике Молдова дополнительные средства в размере 18,9 миллиона евро в рамках Механизма реформ и экономического роста. Этот факт на встрече с Кос приветствовала президент страны Майя Санду.
В ходе их беседы обсуждались «конкретные шаги, предпринимаемые Молдовой на пути вступления в Европейский союз, включая оценку национального законодательства на предмет соответствия законодательству ЕС», — проинформировали в пресс-службе президентуры.
Уточняется, что Майя Санду подчеркнула, что и Молдова, и Украина «готовы перейти к следующему этапу переговоров в рамках меритократического процесса, отражающего усилия и прогресс обеих стран».
Это уже третий за нынешний год визит Марты Кос в Республику Молдова.