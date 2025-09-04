Участники СВО станут частью управленческой команды в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь выразил уверенность, что участники СВО займут достойное место в управленческой команде Дона. Именно для этого, по его словам, в регионе запустили аналог президентского проекта — региональную кадровую программу «Герои Дона». Основные вопросы, которые обсуждались на форуме «Стратегия 2030», публикует пресс-служба донского главы.
— Адаптация наших героев в мирной жизни — важная задача. Мы должны помочь тем, кто был на фронте, найти свою миссию на гражданке, — сказал Юрий Слюсарь.
В кадровой программе участвуют 104 человека — действующие военные и ветераны спецоперации. Первая группа из 64 человек уже приступила к занятиям. С 1 сентября изучаются основы государственного и муниципального управления в Южно-Российском институте управления РАНХиГС.
— Очень рассчитываю, что по его завершении, ребята займут достойное место в управленческой команде нашего региона, — добавил Юрий Слюсарь.
Также на Дону продолжают поддержу участников СВО и их семей. Вместе с фондом «Защитники Отечества» власти региона делают помощь более доступной. С 2025 года в МФЦ начал работу пилотный проект, в рамках которого все льготы и меры поддержки можно оформить по единому заявлению. Это избавляет от необходимости ходить по разным инстанциям.
Юрий Слюсарь рассказал о новом механизме президенту России Владимиру Путину. Глава государства одобрил эту практику. Сейчас опыт Ростовской области уже применяют в 11 регионах страны.
Напомним, на форуме «Стратегия 2030» подводятся итоги общественного обсуждения предложений по развитию области. В нем участвуют федеральные и региональные эксперты, а также жители муниципалитетов — всего около тысячи человек. Обновление стратегии инициировал Юрий Слюсарь в апреле 2025 года, чтобы учесть новые национальные проекты и решить проблемы, волнующие жителей Ростовской области.