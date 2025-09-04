Ричмонд
The Times: численность вооруженных сил Великобритании продолжает сокращаться

Численность вооруженных сил Великобритании продолжает сокращаться, несмотря на кампанию по набору личного состава, констатирует британская газета The Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: PIRJO TUOMINEN/EPA/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно последним статистическим данным Министерства обороны Великобритании, за год на службу поступили 13 520 новобранцев. Однако за тот же период покинули ряды регулярных войск 14 020 человек — на 500 больше, чем поступили на службу. Общая численность вооруженных сил Великобритании сократилась на 2100 человек и составила 126 100 военнослужащих, уточняет The Times.

При этом в Минобороны утверждают, что число заявок на прием в армию возросло по сравнению с предыдущим годом на 43,2%.

Пресс-секретарь британского военного ведомства признал, что цели по набору в армию не выполняются последние 14 лет и эта проблема «унаследована» от предыдущего правительства консерваторов.

По сведениям издания, причинами для отказа от службы в армии являются плохие жилищные условия, включая плесень, сырость и вредителей в домах проживания военных. Однако в ведомстве заверили, что действующие власти принимают меры для изменения ситуации, и посулили инвестиции в улучшение инфраструктуры.

«Эта тенденция создает фундаментальные проблемы для нашей национальной безопасности», — заявила Хелен Магуайр, отставной капитан Королевской военной полиции, служившая в Ираке, а ныне пресс-секретарь Либерально-демократической партии по вопросам обороны. Она подчеркнула, что на фоне глобальной нестабильности и разговоров о возможной отправке военных на Украину дефицит кадров в Великобритании представляет особую угрозу.