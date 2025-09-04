The Times: численность вооруженных сил Великобритании продолжает сокращаться

Согласно последним статистическим данным Министерства обороны Великобритании, за год на службу поступили 13 520 новобранцев. Однако за тот же период покинули ряды регулярных войск 14 020 человек — на 500 больше, чем поступили на службу. Общая численность вооруженных сил Великобритании сократилась на 2100 человек и составила 126 100 военнослужащих, уточняет The Times.