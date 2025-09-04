Ричмонд
Путин: Россия отменит визы для граждан Китая

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ введет безвизовый режим для граждан Китая так же, как это сделала КНР по отношению к россиянам. Путин назвал введение безвиза значимым шагом и поблагодарил за это руководство КНР.

Источник: РИА "Новости"

«Это в целом такой очень добрый жест со стороны руководства КНР, имею в виду одностороннее принятие решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР», — сказал глава государства на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Хунчжуном на ВЭФ.

Китай с 15 сентября вводит безвиз для россиян с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Безвизовая политика будет действовать год, до 14 сентября 2026-го. В Ассоциации туроператоров России заявили «Ъ», что это приведет к росту числа поездок в материковый Китай на 30−40% в годовом выражении.