Путин: Россия отменит визы для граждан Китая

Китай с 15 сентября вводит безвиз для россиян с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Безвизовая политика будет действовать год, до 14 сентября 2026-го. В Ассоциации туроператоров России заявили «Ъ», что это приведет к росту числа поездок в материковый Китай на 30−40% в годовом выражении.