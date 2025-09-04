Трамп заявил европейским союзникам, что им не следует покупать нефть у России

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с участниками встречи «коалиции желающих» заявил, что европейским странам следует прекратить покупать нефть у России, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Как отметил представитель Белого дома, на которого ссылается агентство, Трамп в разговоре «подчеркнул, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть». По словам представителя, Россия за один год получила 1,1 млрд евро от продажи топлива в Евросоюз.
4 сентября в Париже состоялась встреча «коалиции желающих», на которой, в частности, обсуждались гарантии безопасности для Украины. -0-