Взаимодействие Беларуси с предстоящим председательством Швейцарии в ОБСЕ обсудили в МИД

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета 4 сентября провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в Беларуси Кристиной Хонеггер-Золотухин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
«Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития белорусско-швейцарских отношений, взаимодействие с предстоящим председательством Швейцарии в ОБСЕ во всех трех измерениях безопасности ОБСЕ, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе и мире», — проинформировали во внешнеполитическом ведомстве. -0-