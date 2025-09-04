Bild: наехавший на группу детей в Берлине мог находиться под воздействием наркотиков

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля, наехавшего на группу детей в Берлине, мог находиться под воздействием наркотиков, сообщает газета Bild.
Ранее стало известно, что автомобиль BMW выехал на тротуар, врезавшись в группу детей, которым 7−8 лет. Инцидент произошел в берлинском районе Веддинг около 13.10 по местному времени.
Автомобиль въехал в группу людей в Берлине, среди пострадавших есть дети.
По данным полиции, причиной аварии, предположительно, стало неосторожное и безрассудное вождение. Версия преднамеренного наезда пока исключена. Молодой водитель BMW не пострадал. Его осмотрели на месте происшествия. Отмечается, что поскольку мужчина вел себя подозрительно, возникли подозрения, что он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. В связи с этим был взят анализ крови, а водитель временно задержан.
По данным издания, в результате происшествия сопровождающая детей женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована. Шестеро детей получили помощь парамедиков, у троих зафиксированы легкие травмы. В качестве меры предосторожности их доставили в ближайшую больницу. -0-