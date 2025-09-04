Bild: наехавший на группу детей в Берлине мог находиться под воздействием наркотиков

По данным полиции, причиной аварии, предположительно, стало неосторожное и безрассудное вождение. Версия преднамеренного наезда пока исключена. Молодой водитель BMW не пострадал. Его осмотрели на месте происшествия. Отмечается, что поскольку мужчина вел себя подозрительно, возникли подозрения, что он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. В связи с этим был взят анализ крови, а водитель временно задержан.